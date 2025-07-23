Інтерфакс-Україна
Події
02:40 23.07.2025

Зеленський: Є нові контракти на дрони-перехоплювачі на більш ніж 3 мільярди грн

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна уклала ще чотири контракти на дрони-перехоплювачі на суму більш ніж 3 мільярди гривень.

"Є нові контракти на дрони-перехоплювачі, і це на додачу до вже викуплених нами обсягів на виробництво дронів, зокрема в партнерів", - зазначив президент у вечірньому зверненні.

Він додав, що питанням збільшення кількості захисних дронів займаються військові та міністерства, передусім міністр оборони Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

"Так само ми забезпечуємо все необхідне контрактування на дрони для фронту – саме ті, які найбільше допомагають. І обов’язково продовжимо нашу програму дипстрайків – затвердив нові обсяги", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://president.gov.ua/news/antikorupcijna-infrastruktura-pracyuvatime-tilki-bez-rosijsk-99117

Теги: #дрони #зеленський

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