На Рівненщині 11 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 – частково – Коваль

У Рівненській області 11 населених пунктів повністю і три частково знеструмлені через негоду, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Станом на 21:00 все ще без світла 5926 абонентів у всіх районах області. Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання. Перебуваю з ними на постійному зв’язку", - написав Коваль в телеграм-каналі у вівторок.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/6492