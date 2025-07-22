Інтерфакс-Україна
Події
22:14 22.07.2025

На Рівненщині 11 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 – частково – Коваль

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У Рівненській області 11 населених пунктів повністю і три частково знеструмлені через негоду, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Станом на 21:00 все ще без світла 5926 абонентів у всіх районах області. Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання. Перебуваю з ними на постійному зв’язку", - написав Коваль в телеграм-каналі у вівторок.

Джерело: https://t.me/oleksandrkoval_rv/6492

Теги: #рівненщина #негода #енергопостачання

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