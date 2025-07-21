Інтерфакс-Україна
Події
23:19 21.07.2025

Двоє цивільних поранені внаслідок чергової атаки ворога по Сумській області - ОВА

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Двоє людей поранено внаслідок чергової атаки росіян по Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров в Телеграм.

"Близько 22:30 росіяни завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади. Попередньо, двоє людей поранені. Пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення. Триває обстеження території. На місці події працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога", - написав Григоров.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/266

Теги: #сумська #постраждалі #атака

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