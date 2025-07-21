Інтерфакс-Україна
Події
15:27 21.07.2025

Сирський на "Рамштайні": нам досі критично не вистачає систем ППО, ракет, далекобійної зброї та артилерійських снарядів

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Сирський на "Рамштайні": нам досі критично не вистачає систем ППО, ракет, далекобійної зброї та артилерійських снарядів
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") закликав партнерів та союзників з понад 50 країн до збільшення військової допомоги Україні.

"Ми маємо рятувати життя наших мирних жителів та наших воїнів. Для цього я маю знову закликати до збільшення допомоги Україні. Нам досі критично не вистачає систем протиповітряної оборони та ракет до них, далекобійної зброї, артилерійських снарядів, бронетехніки, евакуаційного обладнання, систем радіоелектронної боротьби, радарів, безпілотних систем та іншого ", - сказав він на засіданні у форматі "Рамштайн".

Сирський також додав, що вважає важливим "більше покладатися один на одного, щоб разом досягти більших результатів".

"Тільки спільними зусиллями ми зупинимо російську агресію тут і зараз, тим самим зробивши реальний внесок в історію та досягнувши колективної безпеки для країн Європи та світу", - наголосив головком.

Також він запевнив союзників, що спільними зусиллями пліч-о-пліч з українськими солдатами Захід захищає українську землю від агресора і водночас захищаєте демократичні цінності та безпеку Європи.

"Буду відвертим, без зброї, фінансової допомоги, навчання наших захисників, гуманітарних проєктів та нашої всебічної підтримки, яку ви надаєте Україні, нам було б у тисячу разів важче подолати жорстоку агресію Росії", - зазначив головком.

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбувається онлайн у понеділок, 21 липня, під керівництвом Великої Британії та Німеччини.

До засідання доєдналися понад 50 партнерів України, зокрема присутній генсек НАТО, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та міністр оборони США, а також десятки країн Альянсу та партнерів.

Україну представляє міністр оборони Денис Шмигаль, для якого участь у "Рамштайні" вперше. Також поруч з ним присутній секретар РНБО Рустем Умєров, який донедавна був міністром оборони України. Також присутній головком ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Теги: #військова_допомога #рамштайн #сирський

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