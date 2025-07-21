Шмигаль планує активізувати роботу Міноборони в трьох ключових напрямах

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Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль подякував президенту України Володимиру Зеленському за представлення перед командою Міноборони і наголосив, що прямує активізувати роботу міністерства в трьох ключових напрямах.

"Насамперед забезпечення військовослужбовців усім необхідним. Зброя, одяг, амуніція, харчування, медична та психологічна підтримка. Окремий акцент на своєчасності та повноті грошового забезпечення", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Другим напрямом він виділив забезпечення армії зброєю.

"Наша мета – виконати завдання, які поставив перед міністерством президент України. На фронті повинно бути більше української зброї. У зоні особливої уваги – нові технологічні рішення: БпЛА, зокрема дрони-перехоплювачі, дрони на оптоволокні, FPV-дрони, Deep Strike, роботизовані комплекси, ракетна програма, українська балістика та багато іншого. Ключовий аспект – інтеграція з партнерами. Український та європейський ОПК повинні формувати єдину екосистему. Розширимо коло партнерів у межах "данської моделі", розвиватимемо коаліції спроможностей", - заявив міністр.

Третім напрямом він назвав побудову дієвої системи, яка дозволить приймати швидкі, гнучкі та ефективні рішення, та відслідковувати KPI кожного працівника.

"Наразі понад 60% видатків державного бюджету йде в сектор безпеки й оборони. Фінансовий ресурс слід витрачати з максимальною ефективністю для посилення України", - зазначив він.

"Попереду надзвичайно багато роботи. Кожне рішення та його успішне виконання — це збережені життя людей, посилення України і знекровлення ворога, наближення миру для мільйонів українців", - резюмував Шмигаль.