Зеленський після нічної російської атаки наголосив на продовженні масштабування виробництва перехоплювачів дронів

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Україна має продовжувати масштабування виробництва перехоплювачів дронів, це рішення, яке дозволить захиститися від російських масованих атак, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За цю ніч Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку. Вранці знову "шахеди" на Харківщину. Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент повідомив, що в результаті російського обстрілу є пошкодження в Києві та області, у Харківській, Івано-Франківській областях, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

"Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області", - наголосив президент.

Він також додав, що у результаті атак загинули дві людини, 15 - поранені, серед них 12 річний хлопчик.

"Я вдячний усім, хто працює в Україні й з Україною зараз заради захисту життя – заради нарощення виробництва зброї, зміцнення нашої ППО – і хто продовжує роботу над санкціями. Тільки справжній тиск на Росію здатен зупинити цю агресію", - резюмував Зеленський.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 21 липня російські окупанти атакували територію України 450 засобами повітряного нападу, в тому числі 426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Крім того, росіяни застосували п'ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал", чотири крилаті ракети "Калібр", одну крилату ракету "Іскандер-К" та 14 крилатих ракет Х-101.