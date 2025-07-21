У ДСНС підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку, підтвердили у столичному управлінні Держслужби з НС.

Відомство також оприлюднило фото наслідків ударів та розповіли подробиці атаки на столицю.

Зокрема, в Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверховки. Пожежу на площі 150 кв.м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.

У Дніпровському районі загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв.м.

У Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання.

У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

"Рятувальники продовжують працювати на місцях подій", - додали в ДСНС Києва.

Тим часом у КМДА поінформували, що поїзди на "червоній" гілці столичного метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". При цьому пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі.