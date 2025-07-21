Інтерфакс-Україна
Події
07:37 21.07.2025

У ДСНС підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

1 хв читати
У ДСНС підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку, підтвердили у столичному управлінні Держслужби з НС.

Відомство також оприлюднило фото наслідків ударів та розповіли подробиці атаки на столицю.

Зокрема, в Шевченківському районі внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверховки. Пожежу на площі 150 кв.м вже локалізовано. Одна людина врятована, ще одна постраждала.

У Дніпровському районі загорілися торговельні споруди. Пожежу ліквідовано на площі 500 кв.м.

У Дарницькому районі виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Рятувальники ліквідували загорання.

У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

"Рятувальники продовжують працювати на місцях подій", - додали в ДСНС Києва.

Тим часом у КМДА поінформували, що поїзди на "червоній" гілці столичного метро курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". При цьому пересадочні вузли "Театральна" – "Золоті ворота" та "Хрещатик" – "Майдан Незалежності" працюють в звичайному режимі.

 

 

Теги: #київ #наслідки #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 21.07.2025
Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська

Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська

07:27 21.07.2025
У Києві після атаки на деяких вулицях перекрили рух

У Києві після атаки на деяких вулицях перекрили рух

06:36 21.07.2025
Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії - мер

Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки з часу повномасштабного вторгнення Росії - мер

05:13 21.07.2025
Ст. м. "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через атаки - КМДА

Ст. м. "Лукʼянівська" тимчасово не працюватиме через атаки - КМДА

04:43 21.07.2025
Один загиблий внаслідок ворожої атаки – КМВА

Один загиблий внаслідок ворожої атаки – КМВА

04:39 21.07.2025
Унаслідок ворожої атаки пошкоджено вхід станції метро та зафіксовано наслідки в чотирьох районах - МВА

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено вхід станції метро та зафіксовано наслідки в чотирьох районах - МВА

02:34 21.07.2025
У Харкові зафіксовано 11 влучань, наразі без постраждалих

У Харкові зафіксовано 11 влучань, наразі без постраждалих

02:13 21.07.2025
У Києві через ворожу атаку сталося займання даху нежитлової будівлі - КМВА

У Києві через ворожу атаку сталося займання даху нежитлової будівлі - КМВА

01:50 21.07.2025
Через удари ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, зберігається загроза нових ударів

Через удари ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, зберігається загроза нових ударів

22:02 20.07.2025
Понад 105 млн грн зібрали на "Atlas Festival" у Києві - КМВА

Понад 105 млн грн зібрали на "Atlas Festival" у Києві - КМВА

ВАЖЛИВЕ

У НАБУ підтвердили обшуки у їхніх співробітників

Чотири людини постраждали внаслідок російської наймасштабнішої атаки Івано-Франківська

Зеленський анонсував підписання додаткових контрактів по виробництву і постачанню дронів

Зеленський заслухав доповідь Сибіги: визначено пріоритети в роботі з країнами партнерами і узгоджено зміну керівників деяких посольств

Постраждала від наїзду працівника прокуратури померла – генпрокурор

ОСТАННЄ

У НАБУ підтвердили обшуки у їхніх співробітників

СБУ та Офіс генпрокурора розслідують вплив Росії на НАБУ

Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 134 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

21 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зарівна: У титрах трансляції бою Усик-Дюбуа зазначено, що Крим це Україна

Польща підняла авіацію через чергові атаки РФ по Україні

У трьох районах Києві зафіксували виклик медиків - мер

Маск анонсував версію Grok для дітей

Зафіксовано нові удари ворожих БпЛА по Харкову, інформації про постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА