У Харкові зафіксовано 11 влучань, наразі без постраждалих

За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано 11 влучань ворожих безпілотників, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Один з них - біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі - без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі. Наслідки усіх ударів по Харкову уточнюються", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що в одному з місць влучань вибиті вікна в житловому комплексі, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2836

https://t.me/ihor_terekhov/2837