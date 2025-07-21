Інтерфакс-Україна
Події
02:34 21.07.2025

У Харкові зафіксовано 11 влучань, наразі без постраждалих

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За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано 11 влучань ворожих безпілотників, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Один з них - біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі - без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі. Наслідки усіх ударів по Харкову уточнюються", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що в одному з місць влучань вибиті вікна в житловому комплексі, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2836

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Теги: #харків #атака #влучання

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