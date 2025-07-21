02:34 21.07.2025
У Харкові зафіксовано 11 влучань, наразі без постраждалих
За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано 11 влучань ворожих безпілотників, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Один з них - біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. Наразі - без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі. Наслідки усіх ударів по Харкову уточнюються", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Він додав, що в одному з місць влучань вибиті вікна в житловому комплексі, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2836
https://t.me/ihor_terekhov/2837