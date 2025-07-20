Зеленський анонсував підписання додаткових контрактів по виробництву і постачанню дронів

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Президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського заявив про підписання на наступному тижні додаткових контрактів по виробництву і постачанню дронів.

"Також головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", - написав він у телеграм у неділю.

Зеленський повідомив, що у доповіді також йшлося про українські далекобійні удари, зокрема частоту та ефективність дипстрайків. "Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни", - наголосив президент.

Також на доповіді йшлося про знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. "Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", - написав президент.

Крім того, він обговорив із Сирським ситуацію у прикордонних районах Сумщини.

"Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!", - йдеться у дописі.