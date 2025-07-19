Пожежу в лісництві на Харківщині ліквідовано

Понад добу знадобилося рятівникам, аби повністю загасити пожежу на території Студенецького лісництва (Ізюмський район Харківської області) неподалік с. Кримки Донецької області.

"Горіла лісова підстилка на площі 12 га... У піковий період до ліквідації пожежі залучено 41 рятувальник та 14 одиниць техніки ДСНС, а також пожежний модуль, 5 одиниць техніки та 10 працівників лісгоспу. Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області..

Пожежу почалася вранці у п'ятницю. У суботу, об 11:50, її було ліквідовано.