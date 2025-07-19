Інтерфакс-Україна
Події
07:27 19.07.2025

У Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей

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У Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей

У Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє людей, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Близько четвертої години ранку вибухнув ворожий дрон, який залетів у вікно приватного будинку. Внаслідок чого постраждали чоловіки, 28 та 34 років", - інформує ОВА ранком суботи у Телеграм.

Потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у них вибухові та черепно-мозкові травми, у одного — уламкове поранення гомілки. Надано необхідну медичну допомогу.

 

Теги: #атака_бпла_рф #поранені #херсон

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