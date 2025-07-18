Інтерфакс-Україна
Події
18:02 18.07.2025

Командувач СБС Бровді: Доктрини безпеки країн НАТО вимагають перегляду

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Командувач СБС Бровді: Доктрини безпеки країн НАТО вимагають перегляду

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС) Роберт Бровді (позивний Мадяр) взяв участь у міжнародній конференції Landeuro у німецькому Вісбадені, присвяченій сухопутним військам у Європі, на який заявив про необхідність оперативного перегляду національних безпекових доктрин країн НАТО, повідомляється в телеграм-каналі СБС у п'ятницю.

"Я не знаю, яка з країн-членів НАТО спроможна захистити якесь конкретне своє місто, приймаючи сім днів на тиждень по 200-300 "Шахедів". Тому ваші національні безпеки вимагають оперативного перегляду", – заявив Бровді.

Командувач СБС наголосив, що досвід України у веденні війни із застосуванням безпілотних технологій буде безцінним для всіх її союзників. За його словами, спільним інтересом України та її партнерів є продовження боротьби з агресором, і Україна готова передавати свій досвід тим країнам, які її підтримують, наголосив командувач.

Він повідомив, що на 12 підрозділів Угруповання СБС, які складають 2% від чисельності Сил оборони України, зараз припадає знищення кожної третьої цілі противника. "Ми не бачимо жодного закінчення війни – ні завтра, ні, ймовірно, цього року. Ми прагматично вираховуємо своє майбутнє і бачимо найбільші загрози, котрі стосуватимуться, якщо не закінчиться ця війна, великої кількості країн, які будуть втягнуті у неї в подальшому", – зазначив Бровді.

Теги: #доктрини #нато #бровді

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