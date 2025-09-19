Інтерфакс-Україна
19:50 19.09.2025

Роберт "Мадяр" Бровді відзвітував про успіхи СБС за 100 днів на посаді командувача: кількість вражених цілей зросла у 8 разів

За 100 діб перебування на посаді командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді підрозділи Угруповання СБС знищили у 8 разів більше цілей, ніж у попередній період, і в понад 4 рази більше особового складу ворога. Про це йдеться у публічному звіті  Мадяра, опублікованому у його Telegram-каналі.

"76 859 одиниць знищених/уражених унікальних ворожих цілей силами Угруповання СБС за 100 діб (ріст +804,7% відносно результату СБС за попередні 100 діб 2025 року); 18 501 одиниць особового складу ворога протягом 100 діб - ріст +423,5%. СБС стає явищем, що безпосередньо впливає на фронт", - написав Мадяр.

Чисельність УСБС наразі становить 2,2% від загальної чисельності війська Сил оборони України. При цьому питома вага знищених/уражених цілей СБС відносно всіх СОУ - понад 35% (у серпні). А в найближчих планах командувача – щоб кожна друга знищена ворожа ціль була на рахунку УСБС.

"Поки не запущена за 100 діб рекрутингова компанія. Нас стане 5% від загальної кількості війська СОУ. Тоді ми закриємо 100% смуги фронту на усіх трьох рівнях глибин: оперативному, тактичному та стратегічному. І перетнемо відмітку 50% загального обʼєму знищених/уражених ворожих цілей. Інакше я складу повноваження і повернуся у рідну бригаду хоч і оператором лазні", - наголосив Мадяр.

Крім того, командувач відзвітував про хід реформи СБС. За 100 днів:

- запроваджено єдину уніфіковану систему звітності та електронний журнал бойових дій;

- запущено Онлайн-табло результатів СБС "Підрахуйка" у розрізі усіх підрозділів СБС. Тепер усі результати прозорі;

- створено єдиний склад критичних компонентів для 12 підрозділів УСБС (не включає дрони). Забезпечено 1600+ видів  номенклатури у кількості 1 039 870 шт. не за державний кошт: квадроцикли, пікапи, логістичний та вантажний транспорт, фототехніка, засоби мобільних РЕБ, верстати, радіообладнання, старлінки тощо.

- розгорнуто постачання боєприпасів власного виробництва Цукрарні СБС для дронів у кількості понад 50 000 одиниць. Буде нарощено до 120 000 одиниць на місяць для задоволення 100% потреб Угруповання;

- реалізується 12 шарів впливу СБС на смугу фронту у тактичній, оперативній та стратегічній глибині;

- автоматизовано планування потреб у дронах (типи, моделі, ТТХ, кількість), засобах та боєприпасах. Дрон та боєприпас чекає на пілота, а не навпаки.

Як повідомлялося, Роберт "Мадяр" Бровді призначений командувачем Сил безпілотних систем указом Президента від 3 червня 2025 року.

11 червня 5 підрозділів "Лінії дронів" та 7 підрозділів СБС обʼєднано в Угруповання Сил безпілотних систем.

Теги: #бровді #сбс #мадяр #сили_безпілотних_систем

