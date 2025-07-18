Укргідрометцентр прогнозує 19-23 липня на Київщині та в Києві нестійку погоду

Укргідрометцентр 19-23 липня на Київщині та в м.Києві прогнозує нестійку погоду з коливаннями атмосферного тиску, вологості та температури, особливо денної.

"19 липня активний циклон, який повільно переміщуватиметься з півдня України на Білорусь, зумовлюватиме незатишну погоду і спричинить захмарене небо, дощі, переважно помірні, жвавий південно-західний вітер та низьку, як для літа, максимальну денну температуру в межах 19-24°. 20-21 липня та вдень 22 липня дощі передбачаємо короткочасними, вдень подекуди з грозами", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що впродовж п’яти діб нічна температура не зазнаватиме відчутних змін, а денна 20-21 липня, зі збільшенням прояснень, підвищиться до комфортних значень 22-27°, 22 липня досягне спеки 28-33°, яка 23 липня знову дещо спаде.