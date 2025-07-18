Інтерфакс-Україна
Події
14:52 18.07.2025

Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії співпрацю у різних форматах

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Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії співпрацю у різних форматах
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Координуємо наші з Норвегією кроки – двосторонні та в ширших форматах, у Європі та зі Сполученими Штатами. Зараз хороший темп у підготовці рішення для зміцнення нашої ППО. Дякую за цю підтримку та готовність працювати разом для захисту від російського терору", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він зазначив, що Україна та Норвегія мають також стати більш оперативними у спільному з партнерами санкційному тиску на Росію.

"Це стосується і відповідних пакетів санкцій Євросоюзу, і також рішень інших учасників "Групи семи". Норвегія займає дуже принципову позицію, і це важливо для всіх нас у Європі", - підкреслив президент.

Окремо була піднята тема енергетичної стійкості. За словами Зеленського, Норвегія готова продовжувати допомогу у підготовці до наступної зими, і вже існують конкретні домовленості.

Теги: #стере #зеленський

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