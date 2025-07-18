Росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці – Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

Росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, він перевозив цивільний вантаж, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників", - наголосив вінв телеграм-каналі.

Яек сказав Єрмак, "росія отримає відповідь".

"Але ці агресивні методи лише демонструють, що жодних планів завершувати війну у росіян немає. Спрацює лише принцип миру через силу. росіян треба зламати економічно, а також шляхом знищення їх ВПК", - додав він.

Раніше повідомлялось, що в ніч на п’ятницю, 18 липня, в результаті російського удару із застосуванням БПЛА у Дніпропетровській області загинув машиніст, поранено його помічника