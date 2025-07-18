Інтерфакс-Україна
Події
09:16 18.07.2025

У новому Кабміні з 5 до 3 скоротилася кількість віцепрем'єрів і з 19 до 15 кількість міністерств

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У новому Кабміні з 5 до 3 скоротилася кількість віцепрем'єрів і з 19 до 15 кількість міністерств

Кількість віцепрем'єр-міністрів у новому Кабінеті міністрів України скоротилася з п'яти до трьох, а кількість міністерств - з 19 до 15, а також відсутня позиція міністра Кабміну.

На момент відставки уряду Дениса Шмигаля у ньому було п'ять віцепрем'єр-міністрів (один з яких перший віцепрем'єр) і 14 міністрів, які очолювали 19 міністерств, а також був один так званий міністр без портфеля - міністр Кабінету міністрів. Таким чином, разом із прем'єром, уряд складався із 21 члена.

Верховна Рада 17 липня за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад уряду України у дещо зміненій конфігурації.

Так, у нинішньому уряді буде три віцепрем'єра (один з яких перший) і 13 міністрів, які очолюватимуть 15 міністерств, а також не буде міністра Кабміну. Таким чином, разом із прем'єром, Кабмін складається із 17 членів уряду.

Таке скорочення кількості міністерств пов'язано зі злиттям деяких відомств в одну велику структуру. Зокрема, замість Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Міністерства аграрної політики та продовольства буде працювати об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Замість Міністерства соціальної політики і Міністерства національної єдності буде утворено Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Крім того, в діючому уряді не буде окремого Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції виконуватиме Міністерство оборони.

Серед іншого, очікується, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій переформатують лише в Міністерство культури, а питання політики стратегічних комунікацій і інформаційної політики передадуть на інший рівень, вірогідно, агентства.

Серед інших змін: Міністерство цифрової трансформації тепер очолює перший віцепрем’єр, а не віцепрем'єр (керівник не змінився), а віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції тепер не суміщає посаду міністра юстиції.

Отже, конфігурація діючого уряду виглядає наступним чином: прем’єр-міністр; перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації; віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад та територій; віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; міністр економіки, довкілля та сільського господарства, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності; міністр оборони; міністр молоді та спорту; міністр юстиції; міністр енергетики; міністр у справах ветеранів; міністр внутрішніх справ; міністр освіти і науки; міністр охорони здоров’я; міністр фінансів; міністр закордонних справ; міністр культури (ще не призначено).

Скорочення кількості міністерств і об'єднання їх у великі структури не є новизною для українського уряду. Зокрема, перший уряд за каденції президента Володимира Зеленського, який очолював Олексій Гончарук, теж запам'ятався великою кількістю переформатувань. Тоді: замість Міністерства економічного розвитку і торгівлі і Міністерства аграрної політики та продовольства почало працювати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; замість Міністерства екології та природних ресурсів і Міністерства енергетики та вугільної промисловості запрацювало Міністерство енергетики та захисту довкілля; замість Міністерства інформаційної політики, Міністерства культури і Міністерства молоді та спорту запрацювало Міністерство культури, молоді та спорту; замість Міністерства у справах ветеранів і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб запрацювало Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

В той же час, уже через пів року, з приходом прем'єра Дениса Шмигаль, міністерства почали поступово роз'єднувати. Зокрема, знову стали окремими відомствами Мінветеранів і Міністерство окупованих територій, Мінкультури і Мінспорту, Мінекономіки і Мінагрополітики, Міненерго і Міндовкілля.

Теги: #кабмін #скорочення

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