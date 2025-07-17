Держетнополітики затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП)

Державною службою України з етнополітики та свободи совісті затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані зі структурою Української православної церкви (Московського патріархату).

"Наказом ДЕСС затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури (є частиною) або пов’язані зі структурою Київської митрополії Української православної церкви (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633), щодо якої винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що до переліку включено: релігійні організації, керівники яких за Статутом про управління УПЦ (МП) входять до складу Собору єпископів УПЦ (МП), що скликається і очолюється митрополитом Київським і всієї України; релігійні організації, засновником яких є Київська митрополія УПЦ, відповідно до закону та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З переліком можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/zatverdzheno-perelik-orhanizatsiy-pov-iazanykh-iz-kyivskoiu-mytropoliieiu-upts/

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

9 липня Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

17 липня Держетнополітики винесено УПЦ (МП) припис про усунення до 18 серпня порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.