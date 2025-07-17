Польща з 1 листопада обмежить прийом українських біженців до центрів колективного розміщення

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Польща з 1 листопада 2025 року припиняє приймання усіх категорій українських біженців у центри колективного розміщення, в них залишаться тільки представники так званих "захищених груп": пенсіонери, вагітні жінки та люди з інвалідністю, повідомляє Польське радіо.

На сайті Польського радіо у четвер повідомляється, що відповідне рішення ухвалила Рада міністрів Польщі на засіданні 16 липня.

Речниця Мазовецького воєводства Йоанна Баханек, зазначила, що кожен українець має право на безоплатне проживання у притулках протягом 120 днів після в’їзду до Польщі. Після цього починається "період фінансової співучасті". Наразі понад половини мешканців центрів вже доплачують за проживання та харчування.

Вона зауважила, що в центрах, розміщених на території воєводства, зараз проживають близько трьох тисяч людей, а доступних місць лише тисяча. Після 1 листопада центри прийматимуть лише літніх людей, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Для решти біженців планується програма "Разом до незалежності", яка передбачає оренду квартир для українців і курси польської мови.