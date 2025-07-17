Віцепрем'єр з євроінтеграції Качка задекларував 1,6 млн грн доходів за 2024р.

Фото: https://www.facebook.com/taras.kachka

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначив 1 млн 566 тис. 338 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, зарплата тоді ще заступника міністра економіки - торгового представника України за 2024 рік склала 1 565 643 грн і банківські проценти - 695 грн, а його дружина, мати і батько задекларували 418 974 грн доходів.

Також він вказав в декларації 226 тис. грн на банківських рахунках і $3 тис. готівкою, а дружина - 379,3 тис. грн на банківських рахунках.

У нового віцепрем'єра немає нерухомості, а його дружина володіє квартирою (122,6 кв.м) в Києві, а також має у спільній частковій власності квартиру (80,1 кв.м) у Львові.

Згідно декларації, Качка володіє двома автомобілями: Ford Focus 2013 року випуску і Peugeot 5008 2022 року випуску.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Тараса Качку віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.