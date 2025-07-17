Інтерфакс-Україна
Події
13:22 17.07.2025

В Україні в найближчі дві доби очікуються значні дощі та грози

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В Україні в найближчі дві доби очікуються значні дощі та грози

У п’ятницю, 18 липня, вночі у південно-західній частині країни, а вдень по всій Україні крім крайнього сходу очікуються помірні дощі, повідомляє Укргідрометцетр.

На Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, в Одеській, Вінницькій Хмельницькій, вдень і в Житомирській областях значні дощі. Вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім заходу, грози, на Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у південній частині та на сході країни вночі 17-22°, вдень 29-34°. На решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°, у західних областях 16-21°.

У Києві в ніч проти п’ятниці без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 21-23°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 18 липня в Києві булі зафіксована в 2010 році і склала 35,2°, найнижча вночі – 9,4° в 1989 році.

В суботу, 19 липня, в Україні помірні, вночі на Волині, Рівненщині та Житомирщині значні дощі. В центральних та східних областях місцями короткочасні дощі, грози.

В південній частині без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура на сході та південному сході вночі 17-22°, вдень 29-34°. На решті території вночі 13-18°, вдень 21-26°.

У Києві в суботу короткочасний дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Теги: #прогноз_погоди

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