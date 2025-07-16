До 27 зросла кількість поранених у Добропіллі - ОВА

Кількість поранених унаслідок російського обстрілу у середу вже зросла до 27 осіб, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Оновлено О 21:10. Відомо про 2 загиблих і 27 поранених", - написав він у телеграмі.

Обсяги пошкоджень наразі залишаються незмінними: 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів, додав Філашкін.

Як повідомлялося, російські окупанти в середу, 16 липня, скинули 500-кілограмову авіабомбу на торговий центр в середмісті Добропілля Донецької області. За даними ОВА, в результаті удару загинули двоє людей, 14 поранені.

+Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/9708