Інтерфакс-Україна
Події
17:48 16.07.2025

УЧХ підписав меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

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УЧХ підписав меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

Генеральний директор Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко та директор Вищої школи публічного управління Юлія Лихач підписали меморандум про співпрацю.

"Це партнерство — не лише про навчання. Це вклад у безпеку та стійкість  державної служби під час війни" — наголосив генеральний директор УЧХ Максим Доценко. 

Угода має на меті зміцнення інституційної спроможності органів державної влади в рамках мандату УЧХ.

"Беручи до уваги ключову роль, яку відіграють державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та голови військових адміністрацій у формуванні та реалізації державної політики, ми об'єднуємо зусилля задля навчання і розвитку їхніх компетенцій у наданні першої допомоги та першої психологічної допомоги, інформуванні про норми міжнародного гуманітарного права та використання відмітних емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала в Україні”, —  написав УЧХ на офіційній сторінці у Фейсбуці у середу.

 

Теги: #доценко #вища_школа_публічного_управління #меморандум #тчху #учх

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