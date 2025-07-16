УЧХ підписав меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

Генеральний директор Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко та директор Вищої школи публічного управління Юлія Лихач підписали меморандум про співпрацю.

"Це партнерство — не лише про навчання. Це вклад у безпеку та стійкість державної служби під час війни" — наголосив генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

Угода має на меті зміцнення інституційної спроможності органів державної влади в рамках мандату УЧХ.

"Беручи до уваги ключову роль, яку відіграють державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та голови військових адміністрацій у формуванні та реалізації державної політики, ми об'єднуємо зусилля задля навчання і розвитку їхніх компетенцій у наданні першої допомоги та першої психологічної допомоги, інформуванні про норми міжнародного гуманітарного права та використання відмітних емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристала в Україні”, — написав УЧХ на офіційній сторінці у Фейсбуці у середу.