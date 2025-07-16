Інтерфакс-Україна
Події
14:28 16.07.2025

Укргідрометцентр розширив зону прогнозу з дощами та грозами, попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Укргідрометцентр розширив зону прогнозу з дощами та грозами, попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Укргідрометцентр розширив зону прогнозу складних погодних умов з дощами та грозами, що очікуються у четвер, 17 липня – додав Закарпаття та Прикарпаття, а також Харківську область.

"17 липня вранці та вдень на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі з грозами; у більшості північних, центральних областей, південній частині та на Харківщині вдень грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Водночас зазначається, що 17 липня у південній частині, більшості центральних, Житомирській, Київській та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. .

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #дощ #погода #гроза #укргідрометцентр

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