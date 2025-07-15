Інтерфакс-Україна
Події
23:32 15.07.2025

Пожежа на цивiльному підприємстві через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові - мер

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За попередньою інформацією, російські БпЛА атакували цивільне підприємство у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На місці влучань пожежа", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА, влучання щонайменше 8 безпілотників зафіксовані у Київському районі міста. 

Повітряна атака на Харків триває

Джерело:  https://t.me/ihor_terekhov/2825

https://t.me/synegubov/15816

Теги: #харків #атака #бпла

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