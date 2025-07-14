21:15 14.07.2025
Ворог повторно вдарив по Херсону під час ліквідації рятувальниками пожежі
Російські окупанти здійснили повторний удар по Херсону в той час, коли рятувальники ліквідовували наслідки попереднього обстрілу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Сьогодні вдень у Херсоні ворог вдарив по одному з районів міста. Унаслідок обстрілу загорілася нежитлова двоповерхова будівля", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, на місце прибули вогнеборці для ліквідації наслідків атаки.
"Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару. Рятувальники встигли сховатися в укриття - ніхто не постраждав", - повідомили у відомстві.