Ворог повторно вдарив по Херсону під час ліквідації рятувальниками пожежі

Російські окупанти здійснили повторний удар по Херсону в той час, коли рятувальники ліквідовували наслідки попереднього обстрілу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вдень у Херсоні ворог вдарив по одному з районів міста. Унаслідок обстрілу загорілася нежитлова двоповерхова будівля", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на місце прибули вогнеборці для ліквідації наслідків атаки.

"Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного удару. Рятувальники встигли сховатися в укриття - ніхто не постраждав", - повідомили у відомстві.