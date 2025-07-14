Окупанти втретє атакували Сумську громаду, пошкоджений медзаклад, поранена людина

Одна людина отримала поранення внаслідок удару російського дрону по медичному закладу на території Сумської міської громади в понеділок, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Втретє сьогодні ворожий БпЛА атакував Сумську громаду, здійнялася пожежа. Цього разу росіяни поцілили по медичному закладу. Попередньо, одна людина поранена. Пошкоджена будівля. Наслідки атаки зʼясовуються", - написав Григоров в Телеграм.

Як повідомлялося, внаслідок першого удару постраждали шестеро людей: троє жінок та троє чоловіків. Після другого удару без постраждалих. Перший удар прийшовся по навчальному закладу.