Окупанти за добу 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, загинули двоє цивільних

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

У Донецькій області минулої доби загинули двоє цивільних (у Покровському районі), семеро дістали поранень через ворожі обстріли, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Боковому Білозерської громади загинули двоє цивільних, поранено також двоє, пошкоджено інфраструктуру. У Добропіллі поранено 2 людини. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 13 приватних будинків", - написав Філашкін про наслідки масованих обстрілів у районі.

За його даними, у Краматорському районі – п"ятеро людей зазнали поранень. У Лимані пошкоджено будинок, гуртожиток і адмінбудівлю, у Лозовому — будинок і літню кухню. В Андріївці пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю і автівку. У Слов'янську поранено 2 людини. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено будинок, адмінбудівлю і 2 автівки.

У Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

"Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 68 людей, у тому числі 9 дітей", - повідомив Філашкін.