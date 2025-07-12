Інтерфакс-Україна
Події
23:17 12.07.2025

РФ атакувала дронами Шосткинську громаду на Сумщині, горять нежитлові приміщення — ОВА

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Увечері в суботу російські війська завдали масованого удару дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у телеграм-каналі.

"Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення. Наслідки уточнюються", — зазначив Григоров.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/196

Теги: #наслідки #атака #сумщина

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