23:17 12.07.2025
РФ атакувала дронами Шосткинську громаду на Сумщині, горять нежитлові приміщення — ОВА
Увечері в суботу російські війська завдали масованого удару дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у телеграм-каналі.
"Близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Унаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення. Наслідки уточнюються", — зазначив Григоров.
Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/196