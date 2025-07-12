Негода в Харкові: Троє постраждалих через обвал даху, загибла жінка та травмована дитина

У Харкові сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили обвал даху в приватному будинку в Салтівському районі, унаслідок чого постраждали троє людей, внаслідок негоди травмована й дитина, також загинула жінка, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"Внаслідок негоди в с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево. На жаль, вона загинула", - зазначив Синєгубов.

Пізніше начальник ОВА додав: "На 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували. Медики надають всю необхідну допомогу".

За інформацією Харківської міськради у місті затоплені вулиці і поламані дерева через потужну зливу та шквальний вітер.

"Через негоду в місті фіксуються перебої з електропостачанням. А через відсутність живлення на насосних станціях - місцями й з водопостачанням. Також через шквальний вітер на дороги впала велика кількість гілок і дерев, тож закликаємо громадян бути обачними під час руху. Всі міські служби працюють без зупинки, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу інфраструктури", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Містян просять не залишати авто під деревами і за можливості залишатися вдома.