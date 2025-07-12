Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться протягом наступних 10 днів - генерал Фройдінг
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (форматі "Рамштайн") відбудеться протягом наступних 10 днів в онлайн-режимі, повідомив головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг.
"Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться протягом наступних 10 днів", - сказав він під час спілкування з журналістами у Києві в суботу.
За словами генерала, наразі міністри вирішили, що це буде віртуальна зустріч, яка відбудеться під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як і попередня зустріч Rammstein.
"Вона буде запланована протягом найближчих днів", - додав Фройдінг.
Минуле засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 4 червня.