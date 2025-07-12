Інтерфакс-Україна
Події
18:42 12.07.2025

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться протягом наступних 10 днів - генерал Фройдінг

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Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (форматі "Рамштайн") відбудеться протягом наступних 10 днів в онлайн-режимі, повідомив головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг.

"Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться протягом наступних 10 днів", - сказав він під час спілкування з журналістами у Києві в суботу.

За словами генерала, наразі міністри вирішили, що це буде віртуальна зустріч, яка відбудеться під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як і попередня зустріч Rammstein.

"Вона буде запланована протягом найближчих днів", - додав Фройдінг.

Минуле засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 4 червня.

Теги: #фройдінг #оборона #рамштайн

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