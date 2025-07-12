У Нікополі російський обстріл забрав життя 27-річної жінки

Через ворожий обстріл у Нікополі на Дніпропетровщині загинула 27-річна жінка, ще двоє людей зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Нікополі загинула 27-річна жінка. Ворог вбив її, обстрілявши місто з важкої артилерії. Ще двоє людей поранені. Чоловіка 35 років госпіталізували в стані середньої тяжкості. 86-річна постраждала – на амбулаторному лікуванні", - написав він у телеграмі у суботу.

Обстріл пошкодив приватні будинки, господарські споруди, автівки та електромережі.