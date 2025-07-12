Інтерфакс-Україна
Події
14:14 12.07.2025

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

1 хв читати
Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/

За попередніми даними, у Сумській громаді, що зазнала удару КАБом, загинули двоє людей, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади. Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату. Є зруйновані та пошкоджені будинки", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм у суботу.

Наслідки атаки уточнюються. На місці події працюють необхідні служби.

Теги: #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 12.07.2025
Окупанти обстріляли центр Слов'янська, загинув цивільний

Окупанти обстріляли центр Слов'янська, загинув цивільний

10:33 12.07.2025
Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

09:37 12.07.2025
Кількість постраждалих через нічну атаку по Львову зросла до шести людей, серед них дитина – ОВА

Кількість постраждалих через нічну атаку по Львову зросла до шести людей, серед них дитина – ОВА

09:03 12.07.2025
До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Полтавській громаді - ОВА

До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Полтавській громаді - ОВА

07:15 12.07.2025
Удар російського дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку у Львові - мер

Удар російського дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку у Львові - мер

07:13 12.07.2025
У Луцьку внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок – мер

У Луцьку внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок – мер

10:36 11.07.2025
На Донеччині у четвер 7 жителів загинуло, ще 9-х поранено внаслідок російської агресії

На Донеччині у четвер 7 жителів загинуло, ще 9-х поранено внаслідок російської агресії

09:08 11.07.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 14 постраждали за минулу добу

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 14 постраждали за минулу добу

08:51 11.07.2025
Внаслідок російських обстрілів Сумщини є поранені мирні жителі

Внаслідок російських обстрілів Сумщини є поранені мирні жителі

08:31 11.07.2025
У Києві до 28 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ – Ткаченко

У Києві до 28 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ – Ткаченко

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України вночі збили 344 засоби повітряного нападу, зокрема 25 крилатих ракет Х-101 – ПС ЗСУ

Росія вночі використала по Україні 26 крилатих ракет і 597 дронів, потрібні жорсткі вторинні санкції – Зеленський

Атака на Чернівці: двоє загиблих, 4 важкопоранених, 10 легкотрамованих – ДСНС

Начальник Чернівецької ОВА спростував смерть ще двох важкопоранених у Чернівцях, кількість жертв двоє

Уже четверо загиблих в Чернівцях, у лікарні померли дві важкопоранені людини - ОВА

ОСТАННЄ

У Нікополі російський обстріл забрав життя 27-річної жінки

Вітренко подаватиме в суд, якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах

Ворог окупував Зірку на Донеччині та Білогорівку на Луганщині - DeepState

Вітренко: зі мною жодних розмов і пропозицій посади міністра не було, але якщо запропонують, я не відмовлюся

Сибіга після зустрічі з заступницею генсека НАТО: Ми обоє погоджуємося, що зброя для України та санкції проти Росії є найкращим способом зупинити війну

У неділю на заході України 21-26°, на Донеччині та Луганщині сильна спека 35-38°

Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

Укргідрометцентр попереджає про грозу, місцями з градом у північно-східних та східних областях у неділю

УЧХ допомагає постраждалим через повітряну атаку РФ

Сибіга у Хорватії обговорив розширення військово-технічного співробітництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА