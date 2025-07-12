Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

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За попередніми даними, у Сумській громаді, що зазнала удару КАБом, загинули двоє людей, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади. Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату. Є зруйновані та пошкоджені будинки", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм у суботу.

Наслідки атаки уточнюються. На місці події працюють необхідні служби.