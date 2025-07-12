ГУР зафіксувала черговий доказ воєнних злочинів РФ, зокрема 155 бригади морської піхоти

Головне управління розвідки Міністерства оборони 10 липня зафіксувало черговий воєнний злочин РФ ― було перехоплено наказ одного із польових командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ щодо українських військовополонених.

"Голову отрезать, на пики посадить, выкинуть … (далі наводиться обсценна лексика – ІФ-У)", ― верещить ватажок 2-ї десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону 155-ї обрмп зс рф. Зараз ця російська бригада веде бойові дії на території Сумщини", - повідомила пресслужба ГУР у телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що перехоплення одного з командирів цієї бригади, що також "відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту", зафіксоване 10 липня.

"Під час геноцидної війни проти України вказана бригада неодноразово зазнавала шалених втрат, що вимагало доукомплектації новобранцями з числа російських мобілізованих. Сили безпеки та оборони України кілька разів завдавали високоточних ударів по пунктах управління 155-ї бригади ― зокрема, 2 липня 2025 року внаслідок атаки по штабу на Курщині було знищено комбрига полковника сєрґєя ільїна. За нелюдські тортури та варварські вбивства полонених українських військових та цивільних 155 бригада російської окупаційної армії опинилась серед улюблених підрозділів владіміра путіна ― її прапором гордовито вимахували під час так званої підсумкової пресконференції російського диктатора в грудні 2024 року", - розповіли у ГУР.

"Страти та катування, скоєні солдатами і ватажками привілейованої у кремлі російської 155-ї окремої бригади головорізів, вкотре доводять: воєнні злочини ― свідома, цілеспрямована, схвалена політика держави-агресора росії, а отже 155 бригада підлягає пріоритетному знищенню на полі бою. ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - резюмували у ГУР.