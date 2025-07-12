До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Полтавській громаді - ОВА

До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського удару по Полтавській громаді 3 липня, начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

"На жаль, у лікарні померла ще одна жінка, яка отримала травми внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня", - написав він у телеграмі.

За словами Когута, загальна кількість загиблих від цієї атаки зросла до чотирьох людей.

Як повідомлялося, ворог завдав удару по Полтавській громаді у четвер вранці, 3 липня, загинули двоє людей. Кількість постраждалих сягнула 58 людей.