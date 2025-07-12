Інтерфакс-Україна
Події
08:41 12.07.2025

Уже четверо загиблих в Чернівцях, у лікарні померли дві важкопоранені людини - ОВА

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Уже четверо загиблих в Чернівцях, у лікарні померли дві важкопоранені людини - ОВА

Унаслідок нічної атаки у Чернівцях загинули чотири людини, у лікарні померли дві важкопоранені людини, повідомив начальник ОВА Руслан Запаранюк.

"На жаль, двоє важкопоранених щойно померли в лікарні - жінка приблизно 45 років і чоловік приблизно 65 років", - написав він у оновленні на Facebook.

За його словами, станом на цю хвилину у Чернівцях 4 загиблих.

Як повідомлялося, вночі 12 липня область атакували чотирма шахедами та однією ракетою.

 

Теги: #чернівці #жертви #атака

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