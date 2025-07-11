Підземний склад зброї с термобаричними засобами і гранатометами виявлений у Харкові в гаражі

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили у Харкові підпільний схрон зброї, облаштований в оглядовій ямі гаража.

"В оглядовій ямі правоохоронці виявили десятки одиниць озброєння: гранати, гранатомети з пострілами, протипіхотні міни, тротил, термобаричні засоби, набої до стрілецької зброї. За даними слідства, до облаштування цього підземного складу причетна група з трьох чоловіків", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Співробітники Служби безпеки України перевіряють, чи могла ця схованка бути частиною підготовки підривної діяльності - диверсій чи терактів - на території України, зокрема, за координацією з боку російських спецслужб.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про передачу вилученого арсеналу на потреби Збройних сил України.