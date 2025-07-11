Інтерфакс-Україна
Події
14:09 11.07.2025

В Одесі 9 постраждалих внаслідок дронової атаки, 7 ушпиталені - обладміністрація

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Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про дев'ятьох постраждалих внаслідок російської атаки по Одесі у п'ятницю вранці, уточнивши, що вона була здійснена за допомогою ударних дронів.

"Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками посеред робочого дня! О 10 ранку, коли люди разом із дітьми оздоровлюються на пляжах, працюють - ворог наносить терористичні удари. Наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці", - написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. "Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та стайні", - повідомив голова обладміністрації.

Теги: #дрони #постраждалі #одеса #атака

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