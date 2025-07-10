Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Італії за організацію Конференції з питань відновлення України — URC 2025, де зібрались представники понад 30 країн, сотні компаній, а також політичні і громадські лідери з усього світу.

За словами глави держави, в рамках конференції було досягнуто понад 200 домовленостей загальною вартістю більш ніж 10 мільярдів євро.

"Дякуємо всім лідерам й учасникам конференції за увагу до України, до потреб нашого народу та до нашої спільної відповідальності зробити все можливе для захисту життя. Ми продовжуємо працювати заради справжнього миру, безпеки та відновлення. Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною", — зазначив Зеленський.