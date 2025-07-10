Інтерфакс-Україна
Події
20:42 10.07.2025

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

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Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів після виконання стамбульських домовленостей про обміни і повідомив, що майданчики для переговорів з РФ на рівні лідерів запропонували Ватикан, Австрія, Швейцарія та Туреччина.

"Якщо ми хочемо серйозний результат і закінчити цю війну, треба готувати зустріч на рівні лідерів. Безумовно, ми готові до будь-якого формату зустрічі на рівні лідерів. Безумовно, Україна, Росія та Америка на рівні лідерів – це бажаний формат: можуть буди не тільки слова, а і гарантії за столом перемовин. Але як буде, я не можу вам сказати", - сказав Зеленський на брифінгу в Римі в четвер.

Стосовно майданчика для перемовин, він висловив вдячність Італії та Ватикану. "Я вдячний Ватикану – у мене була зустріч з Папою щодо питання зустрічі на рівні лідерів в Ватикані. Я дуже вдячний, що Ватикан відкритий з цією пропозицією. Також у нас є пропозиція від Австрії, у нас є пропозиція від Швейцарії, як країн нейтральних, а також є прямі пропозиції від турецької сторони", - розповів президент.

"Ми повинні завершити результат, про який сторони домовились, на другій зустрічі – а саме закінчити з тими обмінами, які були домовлені на другій зустрічі в Стамбулі. І я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати знов таки дієвий варіант – це підготовку зустрічі на рівні лідерів", - додав Зеленський.

 

Теги: #перемовини #обмін #рф #президент

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