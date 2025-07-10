Майбутнє Німеччини тісно пов'язане з Україною - Мерц

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Підтримка України в інтересах Німеччини та в інтересах спільного майбутнього країн, відзначив федеральний канцлер ФНР Фрідріх Мерц, який бере участь в Конференції з відновлення України в Римі (URC2025).

"Ми твердо стоїмо на боці українців. Ми також підтримуємо їх у наших власних інтересах: заради нашого спільного політичного порядку свободи в Європі, свободи ринків, економічного зростання та нашої енергетичної безпеки. Майбутнє Німеччини тісно пов'язане з Україною", - написав Мерц в соцмережі Х в четвер.