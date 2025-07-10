Інтерфакс-Україна
Події
20:02 10.07.2025

Україна на коаліції охочих домовилась про купівлю зброї в Європі та США, зокрема, систем ППО та ракет для них

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Україна на коаліції охочих домовилась про купівлю зброї в Європі та США, зокрема, систем ППО та ракет для них

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість з країнами – членами коаліції охочих про купівлю необхідних озброєнь.

"Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в Сполучених Штатах Америки передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємось на підтримку. Зокрема, це системи ППО та ракети для "Петріотів", системи "Петріот" і інші системи. Також артилерія і інші види, які зміцнюють українську армію. І дуже важливі необхідні системи для захисту", - розповів Зеленський на брифінгу в Римі за підсумками зустрічі коаліції охочих в четвер.

 

Теги: #озброєння #закупівлі #сша #президент

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