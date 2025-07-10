Інтерфакс-Україна
Події
19:40 10.07.2025

На Дніпропетровщині в результаті обстрілів загинув чоловік, одна людина постраждала – ОВА

1 хв читати
На Дніпропетровщині в результаті обстрілів загинув чоловік, одна людина постраждала – ОВА

Росіяни в четвер, 10 липня, атакували Нікопольский район Донецької області із застосуванням безпілотників та артилерії. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, загинув чоловік. Постраждала 22-річна дівчина. Лікуватиметься амбулаторно", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Крім того, в результаті обстрілів були пошкоджені інфраструктура, ліцей, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. Понівечене підприємство. Сталося кілька пожеж.

Також під ударом була Синельниківщина, а саме Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська і Покровська громади. Агресор застосовував КАБи та FPV-дрони.

Понівечені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, авто. Виникли займання.

 

Теги: #дніпропетровська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 10.07.2025
Кількість постраждалих в Києві через повітряну атаку РФ зросла до 25 – Ткаченко

Кількість постраждалих в Києві через повітряну атаку РФ зросла до 25 – Ткаченко

15:08 10.07.2025
БПЛА РФ вдарив по ремонтному авто "Харківобленерго", обійшлося без постраждалих – компанія

БПЛА РФ вдарив по ремонтному авто "Харківобленерго", обійшлося без постраждалих – компанія

14:15 09.07.2025
Обладміністрація повідомила про нові жертви на Донеччині: росіяни вбили 8 людей, ще троє поранені

Обладміністрація повідомила про нові жертви на Донеччині: росіяни вбили 8 людей, ще троє поранені

11:31 09.07.2025
На Донеччині троє людей загинули в результаті російських ударів по цивільним – поліція

На Донеччині троє людей загинули в результаті російських ударів по цивільним – поліція

11:20 09.07.2025
Окупанти нарощують кількість безпілотників при нічних атаках переважно за рахунок дронів-імітаторів – ЦПД

Окупанти нарощують кількість безпілотників при нічних атаках переважно за рахунок дронів-імітаторів – ЦПД

11:07 09.07.2025
Пожежа сталася на підприємстві в Требухові під Києвом через падіння збитого дрона

Пожежа сталася на підприємстві в Требухові під Києвом через падіння збитого дрона

10:40 09.07.2025
АРМА оголосило відкритий конкурс на пошук управителя для виробника напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

АРМА оголосило відкритий конкурс на пошук управителя для виробника напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

09:55 09.07.2025
Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

09:01 09.07.2025
Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей

Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей

04:19 08.07.2025
Внаслідок обстрілу передмістя Миколаєва поранено чоловіка, виникла пожежа – ОВА

Внаслідок обстрілу передмістя Миколаєва поранено чоловіка, виникла пожежа – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

Україна на коаліції охочих домовилась про купівлю зброї в Європі та США, зокрема, систем ППО та ракет для них

ОСТАННЄ

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

В Києві в результаті атаки загинули двоє людей, відомо про 25 постраждалих, триває ліквідація наслідків

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

На Київщині через негоду знеструмлено понад 57 тис клієнтів

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

Загальна сума встановлених збитків у справі про зловживання в КМДА сягнула 196,4 млн грн – Кравченко

Майбутнє Німеччини тісно пов'язане з Україною - Мерц

На Харківщині триває ліквідація 3 лісових пожеж, що охопили понад 100 га

Україна на коаліції охочих домовилась про купівлю зброї в Європі та США, зокрема, систем ППО та ракет для них

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА