На Дніпропетровщині в результаті обстрілів загинув чоловік, одна людина постраждала – ОВА

Росіяни в четвер, 10 липня, атакували Нікопольский район Донецької області із застосуванням безпілотників та артилерії. Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На жаль, загинув чоловік. Постраждала 22-річна дівчина. Лікуватиметься амбулаторно", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Крім того, в результаті обстрілів були пошкоджені інфраструктура, ліцей, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди. Понівечене підприємство. Сталося кілька пожеж.

Також під ударом була Синельниківщина, а саме Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська і Покровська громади. Агресор застосовував КАБи та FPV-дрони.

Понівечені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, авто. Виникли займання.