Мерц: Німеччина готова придбати у США системи Patriot для України

Федеральний канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина пропонує уряду США викупити її системи протиповітряної оборони Patriot для України, повідомляє NTV.

"Я веду переговори з американським урядом і президентом Трампом з цього приводу", — сказав Мерц на полях конференції з відновлення України URC-2025 в Римі. "Ми готові придбати додаткові системи Patriot у США і надати їх Україні", – додав він.

Він сказав, що минулого четверга обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом і попросив його поставити ці системи.

"Американці самі частково потребують їх. Але вони мають їх дуже багато", — сказав він про системи Patriot, які є важливими насамперед для протиракетної оборони.

Як повідомлялось, уряд Німеччини вже понад чотири тижні веде переговори про купівлю двох комплексів Patriot і сотень ракет для України у США, повідомило видання Bild у четвер.