Президент Еврокомиссии, канцлер Германии и спецпосланник Трампа Келлогг лично участвуют в URC2025

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на открытие конференции по восстановлению Украины URC2025 в Риме, хотя в этот день в Европейском парламенте планируется голосование по вопросу вотума доверия, и накануне в программе предусматривалось ее выступление онлайн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в кулуарах конференции фон дер Ляйен лично правила текст выступления на открытии конференции.

Кроме того, участие в URC принимает спецпосланник президента США Кит Келлогг, который накануне имел встречу в Риме с президентом Владимиром Зеленским.

На конференцию уже прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии - министр Джорджия Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Польши Дональд Туск.

Предполагаются также выступление премьеров Испании, Нидерландов, Албании, Ливии, Мальты, Финляндии, Греции, Черногории, Эстонии, Литвы, Болгарии, президентов Сербии и Молдовы.

Всего в URC2025 участвует около 4-5 тыс. участников и журналистов.