Інтерфакс-Україна
Події
06:54 10.07.2025

Одну людину поранено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у Київській області – ОВА

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Один поранений, пошкоджені будівлі та пожежі внаслідок ракетно-дронової атаки росіян у Київській області, повідомив начальник КОВА Микола Калашник в телеграм-каналі у четвер.

"Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети. На жаль є постраждалий. У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню", - написав Калашник..

Наслідки ворожої атаки зафіксовано у 4 районах області.

У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.

У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.

У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6212

Теги: #наслідки #київська #атака

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