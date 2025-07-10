Інтерфакс-Україна
Події
03:33 10.07.2025

Двоє постраждалих, пожежі в житловій та нежитловій забудові внаслідок нічної атаки російських дронів – Кличко

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Двох постраждалих госпіталізовано у Києві через нічну масовану атаку ворожих БпЛА, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Телеграм, станом на 03:22 четверга, зазначивши, що атака триває і дрони продовжують проникати в повітряний простір столиці.

"Наразі медики госпіталізували двох постраждалих. Атака на столицю триває. Ворожі БпЛА ще заходять на місто", - написав Кличко.

Попередньо наслідки атаки зафіксовано у п'яти районах Києва.

Шевченківський район. Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа. Всі служби на місцях.

Дарницький район. Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Солом'янський район. Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Голосіївський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Подільський район. Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4984

Теги: #київ #постраждалі #атака #бпла

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