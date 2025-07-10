Двоє постраждалих, пожежі в житловій та нежитловій забудові внаслідок нічної атаки російських дронів – Кличко
Двох постраждалих госпіталізовано у Києві через нічну масовану атаку ворожих БпЛА, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Телеграм, станом на 03:22 четверга, зазначивши, що атака триває і дрони продовжують проникати в повітряний простір столиці.
"Наразі медики госпіталізували двох постраждалих. Атака на столицю триває. Ворожі БпЛА ще заходять на місто", - написав Кличко.
Попередньо наслідки атаки зафіксовано у п'яти районах Києва.
Шевченківський район. Рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес - також пожежа. Всі служби на місцях.
Дарницький район. Внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.
Солом'янський район. Внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.
Голосіївський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.
Подільський район. Падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4984