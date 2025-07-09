Окупанти нарощують кількість безпілотників при нічних атаках переважно за рахунок дронів-імітаторів – ЦПД

Більшість російських дронів, які атакували український повітряний простір в ніч на середу, були безпілотниками-імітаторами, які не несли бойового заряду, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Більшість безпілотників в нашому небі цієї ночі - це обманки. Шахедів/Гераней було менше. Пропорція у росіян, зазвичай, понад 50% - обманки при атаках. Всього було 728 БПЛА і 13 ракет цієї ночі", - написав Коваленко в Телеграм в середу.

Як повідомлялося, окупанти атакували Україну в ніч на середу рекордною кількістю засобів повітряного нападу, з яких 296 дронів були збиті, а 415 дронів локаційно втрачені або подавлені засобами протиповітряної оборони.

Минулий рекорд був встановлений в ніч на 4 липня, коли окупанти випустили по Україні 539 дронів, з яких 270 було збито, а 208 локаційно втрачено та подавлено засобами РЕБ. Зазвичай локаційно втрачають і подавляють засобами РЕБ саме дрони-імітатори після того, як їх вдається ідентифікувати. Раніше кількість подавлених ворожих дронів під час відбиття повітряної атаки була майже завжди помітно менша за кількість збитих засобами ППО.