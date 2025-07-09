Військовий отримав 7 років ув'язнення за дезертирство та викрадення бронетранспортера - ДБР
Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця однієї з частин області у дезертирстві та викраденні військової техніки й призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).
ДБР зазначило у Телеграм-каналі в середу, що у січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину.
"Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину. Подолавши кількасот кілометрів дорогами загального користування, він залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги", - йдеться в повідомленні.
Працівники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ оперативно затримали дезертира.
За інформацією Бюро, викрадений бронетранспортер і зброю було повернуто до військової частини.