Інтерфакс-Україна
Події
15:39 08.07.2025

Суд за поданням БЕБ арештував 7 літаків пов’язаної із олігархом авіакомпанії

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Суд за поданням БЕБ арештував 7 літаків пов’язаної із олігархом авіакомпанії
Фото: https://esbu.gov.ua/

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за ухвалою слідчого судді заарештували три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190 пов’язаної з українським олігархом авіакомпанії орієнтовною вартістю $40 млн, йдеться у релізі БЕБ у вівторок.

Згідно з ним, детективи також повідомили про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру авіакомпанії в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах під час укладання низки лізингових договорів про оренду цих літаків у кіпрського підприємства.

Зазначається, що лізингова плата на адресу компанії-нерезидента впродовж 2017-2022 років перевищила 3,4 млрд грн, і користуючись Конвенцією між Україною та Кіпром про уникнення подвійного оподаткування під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0% замість 10%.

"Проте детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Таким чином авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків", - наголошується у релізі.

В ньому відсутня назва компанії, але ймовірно мова йде про авіакомпанію "Міжнарожні авіалінії України" (МАУ), афілійовану із Ігорем Коломойським, бо у Державний реєстр цивільних повітряних суден всі літаки Embraer 190 зареєстровані саме за МАУ. Щоправда, згідно з реєстром їх власниками є дві ірландські, американська, португальська, та латвійська (AS PrivatBank) компанії.

Відповідно до релізу, досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

Теги: #беб #арешт #літаки

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